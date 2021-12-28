شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات تسهل استخراج الرخصة الدولية للسائقين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور مجموعة من الإجراءات والأوراق اللازمة لكي يتم استخراج الرخصة الدولية ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، ومنها:
1 - تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية.
2 - موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المؤمن المعد لذلك.
3 - أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت تقديم طلب الحصول عليها.
4 - أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.
5 - صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع.
6 - تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة.
7 - جواز سفر سارى لطالب التراخيص.
8 - موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية.