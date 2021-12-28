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8 خطوات تسهل استخراج الرخصة الدولية للسائقين.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور مجموعة من الإجراءات والأوراق اللازمة لكي يتم استخراج الرخصة الدولية ويجب أن يلتزم بها السائق، لكى يتم الحصول على الرخصة، ومنها:  

 

1 - تقديم طلب الحصول على رخصة قيادة دولية.

2 - موافقة الإدارة العامة للمرور تصدر على النموذج المؤمن المعد لذلك.

3 - أن يكون مقدم الطلب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت تقديم طلب الحصول عليها.

4 - أن يكون حاصلا على رخصة قيادة مصرية وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

5 - صورة رخصة القيادة المصرية والأصل للاطلاع.

6 - تجهيز 2 صورة شخصية لطالب الرخصة.

7 - جواز سفر سارى لطالب التراخيص.

8 - موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخصة المصرية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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