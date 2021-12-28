شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تحذر من أمطار متوسطة يومى الجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار متوسطة على شمال البلاد يومى الجمعة والسبت، لذا يرجى توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الآثار التى قد تنتج عن سقوط الأمطار وسيتم تحديث التنبؤ خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية يوم الخميس وتكون خفيفة على شمال الدلتا.

جدير بالذكر، أن مركز التنبؤ بالفيضان يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.