شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "قلاع صناعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت احتفالية افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان: "قلاع صناعية"، عن المصانع الجديدة التى تنفذها الدولة المصرية فى إطار خطة التنمية الشاملة.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.