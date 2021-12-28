شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "أهلا وسهلا بالقطاع الخاص.. إحنا محتاجينه معانا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية ترحب بالقطاع الخاص، قائلا: "القطاع الخاص عاوز يتفضل معانا في المصانع والمشروعات الجديدة يتفضل.. وده كلام بقوله لرابع مرة.. اهلا وسهلا بالقطاع الخاص.. احنا محتاجين القطاع الخاص معانا.. احنا أثبتنا أننا غير أكفاء في الإدارة على مدار 40 سنة اللى فاتوا.. ده عيب عيب الاستمرار على نفس المسار والاقتراض علشان التطوير.. وبعد شوية انا مش مش هكون موجود والوزير كمان مش هيكون موجود والمصانع دى تتدهور تانى لان منظومة الأداء نتائجها الحقيقية حاجة غير مطمئنة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة: "الحوكمة.. كل قرش بيتصرف في المصانع دى وكل لمبة شغالة.. بقول كل قرش.. ولو حطينا في دماغنا.. الحملة اللى بتنقل العمالة جزء من الحوكمة.. هنقول منين.. القطاع الخاص بيعمل كده.. والوزير هشام أكثر واحد شوفته في قطاع الاعمال حريص على الإصلاح.. مش انت جيت قولتلى الناس بنت على أراضى قطاع الاعمال فلل وشاليهات وبيوت يا دكتور مصطفى.. كل مصنع كان موجود له حتة أرض زيادة.. ونعمل جمعية وبنبى مساكن للعمال وماله.. ولكن كل حاجة لازم تكون بحساب.. ده مش تكون الكهرباء والمياه والغاز على الشركة.. مش مندهشين ومستغربين.. عرفتوا ليه بلدكم كانت هتروح في 2011.. وكانت هتتخرب وتضيع وانا بتكلم ليه علشان البلد".