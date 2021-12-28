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الرئيس السيسي: عمرك ما هتحقق نجاح وأنت مستريح.. إحنا فى عالم متغير وعنيف

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القاهرة - سامية سيد -  

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "نحن نعتبر وجودنا في المؤتمرات دى بمثابة منصات للناس تستفيد منها والإعلام أيضا، والكلام بتاع وزير الزراعة ان رى فدان القصب ورى بالتنقيط او بالشتل أوحجم العائد بتاع ايه؟.. هكلم المزراع اللى عنده فدان او اثتين انت عندك خيارات تعظم دخلك لو سمعت كلامنا وهنساعدك".

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان: "عمرك ما هتحقق نجاح وانت مستريح.. وبقول الكلام ده للجميع.. ان ارتحت مفيش مكسب، لأننا في عالم متغير عنيف مفيهوش مكان غير اللى بيشتغل ودماغه في شغله وفى حاله ومحتاله".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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