شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل كيما أسوان.. أكبر مجمع لصناعة الأسمدة فى صعيد مصر (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدينة صناعية كاملة فى أسوان وإقامة (كيما 2)

تكلفته الاستثمارية 738.5 مليون دولار تعادل 12 مليار جنيه

ينتج 1220 طن أمونيا منها 900 يوميا لإنتاج اليوريا بإجمالى 570 ألف طن سنويا

300 طن أمونيا توجه للمصنع القديم لإنتاج 120 ألف طن نترات أمونيا سنويا

100 ألف طن سنويا من سماد نترات النشادر الأزوتى باستخدام الغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء

يسهم فى توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية للكهرباء

يهدف لتحقيق 2 مليار جنيه من الصادرات بواقع 55 ألف طن سماد العام المقبل

صادراته تتوزع:

19 ألف طن نترات أمونيوم للأردن

10 آلاف طن منخفض الكثافة لليونان

8 آلاف طن للسودان

1000 طن إلى كينيا

1000 طن إلى عمان

1000 طن إلى ألبانيا

بيع 15 ألف طن محليا

من المتوقع وصول مبيعات الشركة خلال العام الجارى إلى 4.5 مليار جنيه