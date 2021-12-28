شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: استخدام نظم الرى والزراعة الحديثة يوفر الأسمدة بنسبة 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة وقطاع الأعمال على افتتاح مصنع كيما ومحلج الفيوم المتطور، متابعا: " أهنيكم.. قطاع الاعمال والحكومة على المشروع ده والافتتاحات سواء مصنع كيما ومحلج الفيوم، ويمكن في المناسبات الجميلة دي نقول كلام جميل".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان: "مش هنسى شاب قالى مصنع كيما بيرمي مخلفات في النيل وعملوا حاجة علشان الريحة متطلعش.. وخدناه وروحنا وقولناله احنا شغالين في ده وهنعمله".

وتابع الرئيس: "الوزير بيقول بعنا الأرض علشان ناخد قروض.. بعنا الاراضى علشان ده ونجيب جزء من الفلوس.. مش عاوزين نرجع تاني للخراب والمصنع ده بعد شوية يرجع يتدهور تاني.. في 3 حاجات التسعير والإدارة والحوكمة بنعمل إجراء علشان نحقق التسعير علشان يبقا سعر مناسب للزراعة فى مصر".

وقال الرئيس السيسي: "الطن كان بتمن ودلوقتي بتمن تاني، نتيجة السنتين اللى فاتوا.. وبالتالى عاوز تصدر وعاوز احتياجات السوق والاسعار في السوق مدعومة والسعر وصل الى تلت السعر اللى في العالم".

وأكمل الرئيس: "التسعير محتاج دايما ازاى نحل فيه وهقول للمزارعين ووزارة الزراعة يا جماعة نظم الري الحديثة الزراعة الحديثة تخلي كمية الأسمدة المستخدمة اقل بنسبة 50 او 40 % بدل ما تشترى شيكارتين تشترى واحدة أصدرها بره".