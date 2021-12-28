شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أوميكرون المتحور السائد فى الإصابات عالميا حتى نهاية يناير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الادلة الواردة عن المتحور اوميكرون أنه في الاغلب سيكون المتحور السائد حول العالم في حالات الاصابة بفيروس كورونا حتي نهاية يناير عام 2022.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه يجب الحرص علي التطعيم بجرعتين من اى لقاح، مضيفا أنه يجب الحرص ايضا علي الحصول علي الجرعة التنشيطية الثالثة لمن حصل علي جرعتين ومر عليهم 6 شهور .

وأوضح عبد الغفار، أهمية ارتداء الكمامة فى التجمعات منعا للعدوى مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى واجراء الاختبار التشخيصى السريع قلل التواجد بأماكن التجمعات .