شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة زواج الأرملة "عرفى" طمعا فى معاش زوجها المتوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلجأ بعض السيدات الأرامل المتوفي أزواجهن، إلى التحايل على القانون والزواج عرفيا للاستفادة واستمرار الحصول على معاش أزواجهن المتوفي، حيث نجحت مباحث الأموال العامة من خلال حملاتها الأمنية فى ضبط عدد كبير من قضايا الاختلاس والاستيلاء على المال العام، من خلال قيام الأرملة بالزواج العرفي للحفاظ على المعاش زوجها السابق المتوفي دون وجه حق.

يقول دار الإفتاء، إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج تحايل على القانون، وذلك لأنها تأخذ مال لا يحل أخذه، وغير قانوني، ويعتبر عملًا محرمًا، لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها.

وفى السطور التالية ننشر العقوبات التي ورت في القانون في صرف المعاش بدون وجه حق، وما هي خطوات وقف المعاش بعد الوفاة.

- المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص مع مراعاة عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين آلف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها

- المادة 112 من قانون العقوبات تنص على ان «كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

حالات وقف المعاش طبقا للقانون

- وفاة المستحق للمعاش

- زواج الأرملة أو البنت أو الأخــت.

- الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل يساوى قيمة مبلغ المعاش أو يزيد، وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، يتم طبقا للقانون صـرف إليه الفرق من تاريخ التحاقه بالعمل.

- مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات، ويكون له الحق العودة في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من بداية الشهر التالى لتاريخ ترك تلك المهنة.

- بلوغ الابن أو الأخ سن الرشد 21 سنة، باستثناء العاجز عن العمل حتى زوال حالة السبب، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو تاريخ بلوغه سن 26 أيهما أقرب.

- إذا توافر شروط للمستحق شروط معاش آخر، وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وكذلك يصرف للابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، على ان تصرف منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى 500 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة.