شكرا لقرائتكم خبر عن حالة عدم استقرار وأمطار رعدية وسيول وثلوج.. تفاصيل الطقس حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى : القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء، حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى : - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021:

- الثلاثاء 28 ديسمبر 2021: شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة



- الأربعاء 29 ديسمبر: - الأربعاء 29 ديسمبر: نشاط رياح على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



- الخميس 30 ديسمبر 2021: - الخميس 30 ديسمبر 2021: اعتبارا من الخميس حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و شمال الوجه البحري على فترات متقطعه .

أمطار خفيفة الى متوسطة : على مناطق من جنوب الوجه البحرى تمتد ليلا الى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعه .

نشـاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة .



- الجمعة 31 ديسمبر 2021 والسبت 01 يناير 2022: - الجمعة 31 ديسمبر 2021 والسبت 01 يناير 2022: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعه

نشاط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد .

اضطراب الملاحة البحرية : على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 60 : 70 كم / س ) وارتفاع الموج ( 4 : 5 متر ) .



- الأحد 2 يناير 2021: - الأحد 2 يناير 2021: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد