شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب الرؤية والإنجاز.. 184 مشروعا بيئيا بتكلفة 9 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، الذى تضمن حجم المشروعات التنموية فى مصر، خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، واهداه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووقع عليها خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول وعدد من المشروعات التنموية بنطاق الصعيد، التى نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة فى وزارة البيئة

وتضمن كتاب الرؤية والانجازات أبرز المشروعات التى تم تنفيذها فى ملف البيئة، وهى اكثر من 184 مشروعا بيئيا، بتكلفة تزيد عن 9مليارات جنية ، فى كافة الجوانب والملفات البيئية التى تواجه الدولة وتمكنت وزارة البيئة من تنفيذها ، ومنها 41 مشروعا للتحكم فى التلوث الصناعى، اضافة لانه جارى تنفيذ 45 مشروعا اخر فى نفس ملف التلوث الصناعى، وهناك ايضا 6 مشروعات تم تنفيذها لمحاربة التغير المناخى، وحماية طبقة الأوزون إضافة إلى 4 مشروعات جار تنفيذها، كما يوجد 17 مشروعا تم تنفيذها لإدارة المخلفات المتكاملة، و10 مشروعات جار تنفيذها، وتم ايضا تنفيذ 46 مشروعا لحماية الطبيعة، والإدارة المستدامة للمحميات ، ومشروع جار تنفيذه، ومن اجل تحسين نوعية جودة الهواء تم تنفيذ 11 مشروعا، ومشروع اخر جار تنفيذه، بالاضافة لمشروع رفع الوعى البيئى والمناخ الداعم ومشروع جار تنفيذه.

كما أوضح الكتاب مجهود وزارة البيئة فى القضاء على ظاهرة السحابة السوداء، وخاصة بعد وصول معدلات جمع وكبس قش الأرز إلى حوالى 99% ، الامر الذى ادى إلى تجنب ما يقارب 25 ألف طن، من ملوثات الهواء سنويا، مشيرا الى تنفيذ 216 مكمورة انتاج الفحم النباتى، و11 مصنعا لانتاج الفحم المضغوط، بالإضافة الى 7.091 طن من المخلفات الإلكترونية، وبطاريات حامض الرصاص التى تم التخلص الآمن منها، وحوالى وألف طن من المبيدات المهجورة، والتى صنفت بانها عالية الخطورة وكانت مخزنة منذ أكثر من 30 عاما، وتم التخلص الآمن منها، وتنفيذ اكثر من 1.660 وحدة بيوجاز منزلية تم تنفيذها بعدد 18 محافظة، اما فى مجال المخلفات الالكترونية ، فقد تم التخلص من 1.005 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية، كما تم إصدار القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

واكد كتاب الرؤية والإنجاز، أنه تم تخصيص 627 مليون يورو و227 مليون دولار على شكل "منح وقروض" من اجل دعم تنفيذ المشروعات البيئة المختلفة، منها إنهاء الصرف الصناعى المخالف على خليج السويس، وتنفيذ خطتى الإصحاح البيئى لشركتين، اضافة لوقف الصرف نهائيا على البيئة البحرية، وحوالى 340 - 400 مليون دولار استثمارات مشروعات لتحويل المخلفات إلى طاقة لتشجيع الشركات المشاركة، كما استخدمت فى إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.

كما أشار الكتاب إلى افتتاح أول وحدة للتحول الأخضر، فى الجامعات المصرية بجامعة عين شمس، وارتفاع أعداد الزوار بالمحميات، خلال 2018 - 2019 بنسبة 524 % عن المستهدف، ورصد ايضا أهم المبادرات التى تم تنفيذها، وإطلاق المبادرة الرئاسية مثل حملة لنشر الوعى البيئى "اتحضر للأخضر"، والتى تهدف الى تغيير السلوكيات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى إطلاق مبادرة "شباب النيل" لتنظيف نهر النيل من المخلفات.