شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك من الدفاية.. خطوات تحميك من أبرز أسباب حرائق الشتاء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر فى فصل الشتاء مع انخفاض درجة برودة الطقس، حرائق بالشقق السكنية ناتجة عن ماس كهربائى بسبب استخدام الدفايات، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة ومنها : - التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله. - افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. - عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس. - صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى. - التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة. - لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. - تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم. - تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة. - تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق. - عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.