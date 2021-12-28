أخبار مصر

السكة الحديد تستبدل غدا عربات بعض القطارات القديمة بعربات تحيا مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل غدا عربات بعض القطارات القديمة بعربات تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة السكة الحديد استبدال العربات القديمة لبعض القطارات بعربات تحيا مصر ضمن خطة عدم وجود عربات قديمة تعمل علي خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع نهاية عام  2021، وجاءت التعديلات كالتالى:

 

أولا : اعتبارا من الغد

1:خط طنطا / قلين/ شربين  والعكس.

 

- تعديل تركيب قطارات489/ 504/ 507/ 508ركاب طنطا / قلين/ شربين  والعكس بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.

 

2:خط الزقازيق / ابوكبير/ الصالحية  والعكس

- تعديل تركيب قطارات173/ 174/ 175/ 176/ 179/ 180/ 181/ 182/ 4413/ 4414/ 191/ 192/ 195 بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.

 

ثانيا : اعتبارا من يوم 30/12/2021

1:خط طنطا / قلين/ شربين  والعكس

- تعديل تركيب قظارات 485/ 490/ 493/ 498/ 452 ركاب قلين/ شربين/ طنطا بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية. 

2-خط الزقازيق / ابوكبير/ الصالحية  والعكس

-  تعديل تركيب قطار 170 بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي.

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا