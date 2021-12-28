القاهرة - سامية سيد - تواصل هيئة السكة الحديد استبدال العربات القديمة لبعض القطارات بعربات تحيا مصر ضمن خطة عدم وجود عربات قديمة تعمل علي خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع نهاية عام 2021، وجاءت التعديلات كالتالى:

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل غدا عربات بعض القطارات القديمة بعربات تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012