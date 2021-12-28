شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل غدا عربات بعض القطارات القديمة بعربات تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر
أولا : اعتبارا من الغد
1:خط طنطا / قلين/ شربين والعكس.
- تعديل تركيب قطارات489/ 504/ 507/ 508ركاب طنطا / قلين/ شربين والعكس بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.
2:خط الزقازيق / ابوكبير/ الصالحية والعكس
- تعديل تركيب قطارات173/ 174/ 175/ 176/ 179/ 180/ 181/ 182/ 4413/ 4414/ 191/ 192/ 195 بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.
ثانيا : اعتبارا من يوم 30/12/2021
1:خط طنطا / قلين/ شربين والعكس
- تعديل تركيب قظارات 485/ 490/ 493/ 498/ 452 ركاب قلين/ شربين/ طنطا بعدد 7عربات محسنة (تحيا مصر ) بنفس جداولهم الحالية.
2-خط الزقازيق / ابوكبير/ الصالحية والعكس
- تعديل تركيب قطار 170 بعدد 7 عربات محسنة (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي.