شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات افتتاح مشروعات جديدة فى الصعيد بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن "أسبوع الصعيد"، وتم فى بداية الافتتاحات الجديدة تلاوة آيات من القران الكريم.

ومن المقرر، أن يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.