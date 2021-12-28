شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر مجمع طبى لعلاج الأطفال بالشرق الأوسط.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة فيلمًا على قناة الجامعة على "Youtube" بعنوان "فيديو جراف المجمع الطبي لعلاج الأطفال"، يستعرض فيه معلومات حول المجمع الطبي لعلاج الأطفال الذي أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن وضع حجر الأساس له صباح أمس الاثنين، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع.

ويظهر في الفيديوجراف مجموعة صور من التصميم الهندسي لمباني المشروع والذي يعد أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط، وقد روعي في تصميم المجمع الطبي للأطفال تلافي كافة المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المستشفيات المماثلة، لكي يحقق المجمع الهدف منه وهو علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

ويوضح الفيديوجراف معلومات حول موقع المجمع، ومساحته، وتكلفته، وطاقته الاستيعابية، وموعد افتتاحه، حيث يقام المجمع بأرض جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 70.000 متر مسطح وهي المساحة الإجمالية لمباني المشروع، وتصل الطاقة الاستيعابية للمجمع نحو 300 سريرا، بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه مصري ليتم افتتاح المجمع في عام 2024.

ويستعرض الفيديوجراف عدد من المعلومات حول مشروع المجمع الطبي لعلاج الأطفال، حيث يتضمن المجمع عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية النادرة، ويتكون من 6 مبانٍ؛ مبنى المستشفى الرئيس، ومبنى فندق إقامة أهالي المرضى، ومبنى مركز التدريب ومعهد التمريض، ومبنى سكن الأطباء والتمريض، ومبنيان للخدمات، كما يضم المجمع 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، و 5 وحدات تمريضية (إقامة) بإجمالي 140 سرير مريض، و 7 وحدات رعاية مركزة تخدم نحو 67 مريضًا، ويضم أيضًا المجمع 44 عيادة خارجية لتخصصات طب الأطفال كافة، كما يضم قسم أشعة متكامل، وقسمًا للمعامل، وقسمًا للطوارئ، وقسمًا للغسيل الكلوي، وقسمًا للعلاج الطبيعي، وصيدلية مركزية، وصيدلية إكلينيكية، ويضم المجمع قاعتي محاضرات كبرى و 8 قاعات تدريس، ويوفر المشروع مساحات خضراء حيث يقام المجمع وفقًا لمبادئ العمارة الخضراء والذكية.

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء مجمع طبي لعلاج الأطفال يأتي استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصري وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع، وقد بدأ العمل في إنشاء المجمع منذ أكثر من عام بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح الدكتور محمد الخشت وترحيب السيد محافظ الجيزة، نظرًا لاحتياج محافظة الجيزة إلى زيادة الصروح الطبية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وضع حجر الأساس للمجمع الطبي للأطفال، بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،، وعدد من الإعلاميين ومجلس جامعة القاهرة ولفيف من الشخصيات العامة.