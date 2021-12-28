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بالأسماء.. الأوقاف تعلن قائمة الفائزين فى مسابقة نبى الرحمة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى أسماء وجوائز الفائزين فى مسابقة الأوقاف والجمهورية (نبى الرحمة) لعام 1443هـ 2021م، وهم:

 

الأول: أحمد عبد الراضى محمد أحمد - أسوان - إمام وخطيب - 

وجائزته 

5000 آلاف جنيه

الثاني: محمد عبد العزيز الصفتى - الديوان العام - مدير إدارة المساجد

وجائزته

4000 آلاف جنيه

الثالث: أسامة شعبان عبد الصبور أحمد - قنا - إمام وخطيب ومدرس

وجائزته

3000 آلاف جنيه

الرابع: يحيى عبد العزيز محمد سلام - الغربية - إمام وخطيب ومدرس

وجائزته

2000 جنيه

 

الخامس: أحمد عبد العليم السيد عبد المعطى - الإسكندرية -إمام وخطيب

وجائزته

1000 جنيه

 

الخامس مكرر: محمد كمال الدين يسن عبد الفتاح - بنى سويف - طبيب بشري

وجائزته

1000 جنيه

 

السادس: بسمة محمد ربيع أبو النور - الدقهلية - طبيبة بشرية

وجائزتها

1000 جنيه

 

السادس مكرر: أحمد عبد العظيم أبو العز - المنوفية - موجه تربية اجتماعية

وجائزته

1000 جنيه

 

السابع: على أحمد حسن سيد - الوادى الجديد - إمام وخطيب

وجائزته

1000 جنيه

 

الثامن: أحمد محمد عبد المجيد - البحيرة - موجه أول بالأزهر الشريف

وجائزته

1000 جنيه

 

التاسع: محيى خليفة سيد عارف - أسيوط - مدير مركز شباب التناغة

وجائزته

1000 جنيه

 

العاشر: رندا بسيونى محمد بدر - مطروح - ماجستير فى القانون

وجائزتها 

1000 جنيه

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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