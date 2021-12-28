شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. الأوقاف تعلن قائمة الفائزين فى مسابقة نبى الرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى أسماء وجوائز الفائزين فى مسابقة الأوقاف والجمهورية (نبى الرحمة) لعام 1443هـ 2021م، وهم: الأول: أحمد عبد الراضى محمد أحمد - أسوان - إمام وخطيب - وجائزته 5000 آلاف جنيه الثاني: محمد عبد العزيز الصفتى - الديوان العام - مدير إدارة المساجد وجائزته 4000 آلاف جنيه الثالث: أسامة شعبان عبد الصبور أحمد - قنا - إمام وخطيب ومدرس وجائزته 3000 آلاف جنيه الرابع: يحيى عبد العزيز محمد سلام - الغربية - إمام وخطيب ومدرس وجائزته 2000 جنيه الخامس: أحمد عبد العليم السيد عبد المعطى - الإسكندرية -إمام وخطيب وجائزته 1000 جنيه الخامس مكرر: محمد كمال الدين يسن عبد الفتاح - بنى سويف - طبيب بشري وجائزته 1000 جنيه السادس: بسمة محمد ربيع أبو النور - الدقهلية - طبيبة بشرية وجائزتها 1000 جنيه السادس مكرر: أحمد عبد العظيم أبو العز - المنوفية - موجه تربية اجتماعية وجائزته 1000 جنيه السابع: على أحمد حسن سيد - الوادى الجديد - إمام وخطيب وجائزته 1000 جنيه الثامن: أحمد محمد عبد المجيد - البحيرة - موجه أول بالأزهر الشريف وجائزته 1000 جنيه التاسع: محيى خليفة سيد عارف - أسيوط - مدير مركز شباب التناغة وجائزته 1000 جنيه العاشر: رندا بسيونى محمد بدر - مطروح - ماجستير فى القانون وجائزتها 1000 جنيه