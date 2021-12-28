الداخلية: بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل "بدر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية بدء التشغيل التجريبي لـ"مركز الإصلاح والتأهيل - بدر" تمهيداً لافتتاحه بشكل متكامل.

وذكرت الوزارة في بيان أنه سيتم توجيه الدعوة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية لتفقد المركز من الداخل.

وكانت وزارة الداخلية افتتحت مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون أكتوبر الماضي والذي تم إنجازه عبر جهود وطنية مخلصة، وفى فترة زمنية قياسية.

يُعد المركز نموذجاً متميزاً للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المستويين الإقليمي والدولي ويعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية، حيث تسعى وزارة الداخلية لتعميمه على مستوى الجمهورية.