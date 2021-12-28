بعد حرق كاميرات مراقبة شركة الموظف المنتحر.. ما هي عقوبة طمس الأدلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة حرق كاميرات المراقبة في الشركة التي كان يعمل بها موظف أقدم على الانتحار بسبب ضغوط العمل بالتجمع الخامس.

وحدثت واقعة حرق الكاميرات بعد انتحار الشاب قفزًا من الطابق الثالث، وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق الذي اندلع في الكاميرات، وبيان ملابساته ومدى وجود تعمد لإتلاف الكاميرات بحرقها من عدمه.

وكانت واقعة أخرى مشابهة حدثت منذ أيام خاصة بتوجيه اتهام لـ 4 محامين -صادر بحقهم قرار من النيابة بالحبس على ذمة التحقيقات- من مالك المنزل الذي سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به، حادث التصادم الذي أدى إلى مصرع 4 طلاب، واتهمهم بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، مدعين أنهما تابعين لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل تسليمهما الجهاز، وتوجه في اليوم التالي إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهامًا بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات.

وأصبحت كاميرات المراقبة دليلًا قاطعًا لإدانة المتهمين في ارتكابهم لجرائم يعاقب عليها القانون، ما دفع الدولة لمحاولة تعميم تركيب الكاميرات على الشوارع والمناطق السياحية والمنشآت العامة والخاصة لتأمينها للحد من ارتكاب الجريمة.

وبالتالي باتت عملية طمس الحقائق أو تدمير كاميرات المراقبة لتضليل الحقيقة، جريمة يعاقب عليها القانون.

ويقول شحاته محمد شحاته مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن القانون جرم ارتكاب وقائع تلف كاميرات المراقبة، بحيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أتلف عمدًا كاميرا المراقبة أو جهاز التسجيل، أو أعاق عمل أي منهما، أو أخفى تسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأية وسيلة.

أضاف شحاته لـ "الخليج 365"، أنه في حال كان الغرض ارتكاب جريمة أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وإذا كانت الجريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد، كما أنه يجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات السابقة في مشروع القانون، أن تحكم بمصادرة المضبوطات أو إلغاء الترخيص للنشاط أو إيقافه لمدة سنة ويجوز بقرار من الوزير المختص "وزير الداخلية"، إضافة أماكن أخرى يمكن تركيب الكاميرات بها.

تابع أن القانون رقم 154 لعام 2019 الخاص بالمحال التجارية يحظر محو أو تغيير أو التشويش على محتوى التسجيلات أو بثها في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية، على أن من يقوم بحذف أي تسجيل، أو يجري عليه تعديل، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد عن 10000، كما يلتزم كل من يقدم طلبًا لترخيص أي نشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد قيامه بتركيب كاميرات المراقبة، وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.

واستمعت النيابة لعدد من الشهود في واقعة انتحار الشاب بالتجمع الخامس، وقالوا إن مدير الموظف المنتحر كان دائم التوبيخ له بسبب كثرة دخوله الحمام، على الرغم من إصابة الشاب بمرض السكري الذي يتسبب في الحاجة لدخول الحمام كثيرًا.

وبحسب أقوال الشهود، وبخ المدير الموظف المنتحر في يوم الواقعة، وخصم ٤ أيام من راتبه، وهدده بالفصل إن دخل الحمام أكثر من مرة.

وتساءل البعض عن المسؤولية القانونية الواقعة على المدير بعدما انتحر الشاب بسبب خصمه.

وعن ذلك قال الفقيه الدستوري صلاح فوزي إنه لا يوجد أي نص قانوني في الدستور أو قانون العقوبات يُدين المدير أن يضعه تحت أي مسائلة قانونية، معلقا "المنتحر بإرادته هو المسؤول الوحيد عن فعلته مادام لم يقم أي شخص آخر بأفعال بها تعذيب أو تراخي سببت إقدامه عن الانتحار".

وشرح "فوزي" في تصريحات لـ "الخليج 365" أفعال التعذيب أو التراخي بأن المدير لم يحبسه في غرفة ومنعه عن الحياة أو كان تحت إدارته جهة ما ولم يتدخل لإيقاف إيذاءه مدللًا بمثال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حينما حوكم بجناية القتل السلبي ولم يتدخل لمنع قتل المتظاهرين لكنه تبرأ منها بالأخير.

وأكمل "فوزي" أن عائلة الشاب يمكنها اللجوء إلى القانون ومقاضاة الشركة والمدير أمام محاكم القضاء المدني والمطالبة بتعويض مادي للضرر النفسي الذي ألم بابنهم، مؤكدًا أن قانون العقوبات لا تشمل مواده تجريم للمدير الذي تسبب خصمه في إنهاء حياته وفق روايات موظفي الشركة.