"خدمتك فى الإيد بدون تعقيد".."الكهرباء"تعلن إطلاق التطبيق الذكي للخدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر إطلاق تطبيق الخدمات الذكية للحصول على الخدمات الكهربائية اللازمة لأي مواطن في سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى مقار العمل إذ يمكن لأي مواطن القيام باتباع الخطوات التالية في استخراج أي مستند يحتاج له من الكهرباء من خلال قيامه بتنزيل التطبيق عبر هاتفه المحمول سواء أندرويد أو أيفون.

وأوضحت الشركة في بيانها لها قائلة:_" إنه من اليوم سيتم القضاء على مشاكل تراكم فواتير و زحمة الطوابير على ماكينات الدفع والتحصيل" ، حيث يقوم أي مواطن بتحميل البرنامج الخاص بكل خدمات الكهرباء كالتالي:

لو أندرويد حمل البرنامج من هنا :-

https://bit.ly/3HSCXkO

لو أيفون حمل البرنامج من هنا:-

https://apple.co/3EcoZrC



أو من خلال الدخول على الرابط الخاص بـ "منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة"..

https://eservices.eehc.gov.eg

تظهر 17 خانة ...

ويقدم التطبيق الذكي للخدمات الكهرباء ما يزيد عن ١٢ خدمة مختلفة متنوعة نسردها فيما يلي :-



1-دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

2-تقديم طلب فحص العداد.

3-تقديم طلب إضافة عداد على حسابه.

4-تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية.

5-تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة.

6-تقديم طلب تركيب عداد كودي خدمة العملاء و الدعم الفني.

7-تقديم خدمة الأعطال والشكاوى.

8-تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد

9-تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

10-الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة"

11-الحصول على شهادة بيانات استهلاك .

12-تسجيل قراءة عداد الكهرباء.