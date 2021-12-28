شكرا لقرائتكم خبر عن ليه محطات الطاقة الشمسية والرياح أفضل مجالات للاستثمار ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- حدد أطلس مصر إجمالى المساحة التى يمكن إنشاء محطات شمسية ورياح لتوليد الكهرباء عليها 7673 كيلو مترا.
2- تسمح المساحة التى حددها أطلس مصر لإنشاء محطات شمسية ورياح بقدرة إجمالية تبلغ 90 ألف ميجا وات.
3- بالنسبة للمساحات التى تصلح لإنشاء محطات رياح لتوليد الكهرباء :
- منطقة خليج السويس على مساحة 1220 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 3550 ميجا وات.
- منطقة شرق النيل على مساحة 841 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 5800 ميجا وات.
- منطقة غرب النيل على مساحة 3636 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 23 الف 350 ميجا وات.
4- المساحات التى تصلح لإنشاء محطات شمسية لتوليد الكهرباء فى مصر.
- منطقة شرق النيل على مساحة 12 الف 90 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 24 الف 900 ميجا وات.
- منطقة غرب النيل على مساحة 606 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 17 الف 400 ميجا وات.
- منطقة بنبان بمحافظة أسوان على مساحة 37 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 1800 ميجا وات.
- منطقة كوم امبو على مساحة 7 كيلو متر مربع باجمالى قدرات تبلغ 260 ميجا وات.