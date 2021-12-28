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52% من القراء يؤيدون منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والغنائية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مقترح منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والغنائية، أيد غالبية القراء مقترح منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والغنائية.

وأيد 52% من القراء مقترح منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والغنائية، بينما عارض 48% من القراء مقترح منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والغنائية.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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