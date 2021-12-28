شكرا لقرائتكم خبر عن 52% من القراء يؤيدون منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والغنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مقترح منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والغنائية، أيد غالبية القراء مقترح منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والغنائية.

وأيد 52% من القراء مقترح منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والغنائية، بينما عارض 48% من القراء مقترح منح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والغنائية.