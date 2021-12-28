شكرا لقرائتكم خبر عن لو حدثت ظروف تمنعك من تلقى الجرعة الثانية..الصحة توضح فترة وخطوات التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه في حال الحصول علي الجرعة الأولي من لقاح كورونا وحدوث ظرف يمنع الذهاب للحصول علي الجرعة الثانية، كالإصابة بكورونا أو نزلات البرد يمكن الاتصال بالخط الساخن 105 لتأجيل الجرعة الثانية 45 يوما.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن فترة السماح لتناول الجرعة الأولي 3 أيام من تاريخ إرسال الرسالة المحدد بها موعد التطعيم، كما أن فترة السماح في الجرعة الثانية 7 ليام من موعد الجرعة الثانية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا آمن وفعال ويجب الحرص علي التطعيم واتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية كاملة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف