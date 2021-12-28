شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات 2021.. 71 مشروعاً للتنمية المحلية فى بنى سويف بـ315 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، أنه خلال العامين الماضين شهدت محافظة بنى سويف تنفيذ مشروعات نوعية في مجال التنمية المحلية، تضمنت الانتهاء من تنفيذ 71 مشروعاً، ضمن برامج التنمية المحلية (الأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة بلغت 315 مليون جنيه.

وأضاف محافظ بنى سويف لـ ”الخليج 365”، أن هذه المشروعات نتج عنها إنشاء وتطوير وتجهيز 68 من مبان الوحدات المحلية، وإنشاء 2 مركز تكنولوجي، إنشاء 11 وحدة إطفاء، و3 وحدات مرور، علاوة على توفير 6.7 ألف من مهمات ومعدات الحماية المدنية والمرور.

وحظيت محافظة بنى سويف، على مدار 7 سنوات بحزمة من المشروعات القومية "خدمية وتنموية" بقيمة تخطت الـــ100مليار جنيه، (بجانب محور عدلي منصور والمجمع الصناعي ببياض العرب اللذين تم افتتاحهما)وشملت كافة القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة البنية التحتية وقطاعات الصحة والصرف الصحي والإسكان وغيرها من القطاعات الهامة.