شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: 75 مرشحا بالتجديد النصفى.. وغلق باب الترشح الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، إن إجمالى عدد الأطباء الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بانتخابات التجديد النصفى حتى الآن 75 طبيبا، موضحا أنه ترشح على مستوى الجمهورية فوق 15 عام 5 أطباء، وتحت سن الـ15 عام 7 أطباء، كما ترشح 9 أطباء على مناطق الجمهورية الستة: "شرق الدلتا فوق 15 سنة، وسط الدلتا فوق 15 سنة، غرب الدلتا فوق 15 سنة، القاهرة والجيزة فوق 15 عام، شمال الصعيد فوق 15 سنة، جنوب الصعيد 15 سنة".

وأضاف هيكل، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه جارى تلقى الترشح بالانتخابات على 3 مقاعد لرؤساء نقابات فرعية بالمحافظات، هم: الإسماعيلية وترشح على المقعد طبيبين، وأسيوط وترشح على المقعد طبيب واحد، وبورسعيد وترشح على المقعد طبيبين، لافتا إلى أن لجنة تلقى طلبات الترشح بالتجديد النصفى مستمرة فى عملها حتى يوم الأربعاء المقبل 29 ديسمبر 2021.

يذكر ان النقابة العامة لأطباء الأسنان، أعلنت فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى يوم السبت 18 ديسمبر الجارى، على عضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية، بعدد 3 أعضاء فوق 15 عاما، وعدد 3 أعضاء تحت سن 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق"، بالإضافة إلى رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط"، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت سن 15 عاما، بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1969 واللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان رقم 211 لسنة 1970.