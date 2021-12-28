شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" توفر 4 خدمات لتسهيل خدمات المحاكم والشهر العقارى على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تفعيل وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسرعة التوجه نحو التحول الرقمي في تقديم خدماتها إلكترونياً ورقمنة الوثائق الرسمية.

وقامت وزارة العدل بتوقيع مذكرتين تفاهم و4 بروتوكولات تعاون مع اتحاد البنوك المصرية وبنوك مصر والأهلى والإسكان والتعمير من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمى فى جميع قطاعات الوزارة المختلفة.

وتتمثل أبرز أهداف هذه المذكرات والبروتوكولات فى:

1- تفعيل منظومة تقديم بعض خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلكترونياُ، ومنها الاستعلام عن سريان التوكيلات والحصول علي عقد مشهر أو شهادات تصرفات عقارية وسداد مقابل تلك الخدمات إلكترونياً، بشكل يمكن من الحصول علي تلك الخدمات بسهولة ويسر في أعمال البنوك.

2-إتاحة توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بعد بفروع بنك مصر بجميع المحافظات لتسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات من داخل ثلاثة فروع للبنك في مدن القاهرة والأقصر والغردقة.

3-توفير وحدة إصدار شهادات عن بعد، بالإضافة إلي خدمات التوثيق المميكنة السابق تقديمها داخل مول سيتي ستارز.

4-تقديم الخدمات البنكية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار مبادرات البنك المركزي.