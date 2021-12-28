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7 إجراءات فى امتحانات الجامعات.. أبرزها الدخول بشهادة التطعيم والكمامة

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القاهرة - سامية سيد - تستعد الجامعات الحكومية لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول التى من المقرر أن تنطلق بداية من شهر يناير المقبل ،وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 أبرز 7 إجراءات للجامعات خلال ماراثون الاختبارات.

 

1 -  المجلس الأعلى للجامعات قرر منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس المُستجد.

2 - يلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.

3 - التشديد على ارتداء الكمامات الطبية طوال التواجد داخل الحرم الجامعى

4 - توزيع الطلاب على فترات لمنع الزحام 

5 - مراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة داخل قاعات الامتحانات 

6 - تعقيم قاعات الامتحانات بين فترات الاختبارات 

7 - منع تجمعات الطلاب بعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة للامتحانات

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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