شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات فى امتحانات الجامعات.. أبرزها الدخول بشهادة التطعيم والكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الجامعات الحكومية لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول التى من المقرر أن تنطلق بداية من شهر يناير المقبل ،وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 أبرز 7 إجراءات للجامعات خلال ماراثون الاختبارات.

1 - المجلس الأعلى للجامعات قرر منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد.

2 - يلتزم الطالب بتقديم تحليل PCR يُقدم كل ثلاثة أيام في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي.

3 - التشديد على ارتداء الكمامات الطبية طوال التواجد داخل الحرم الجامعى

4 - توزيع الطلاب على فترات لمنع الزحام

5 - مراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة داخل قاعات الامتحانات

6 - تعقيم قاعات الامتحانات بين فترات الاختبارات

7 - منع تجمعات الطلاب بعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة للامتحانات