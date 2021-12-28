شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة لحماية الشباب من تعاطى المخدرات بالمناطق المطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات : حى الأسمرات والمحروسة وحدائق اكتوبر، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد"، وكذلك المناطق التى سيتم تطويرها مثل "صبحى حسين، واسطبل عنتر، وعزبة خير الله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية"، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن برامج التوعية بأضرار المخدرات فى المناطق المطورة .

يتم تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة فى هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة فى جهود التوعية بخطورة القضية.

تنفيذ 137 ألف زيارة منزلية استهدفت أكثر من 49 ألف أسرة، بمتوسط عدد 2 زيارة إلى 3 زيارات لكل أسرة على مدار العام بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات.

تعريف الاسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسى والعلاج والتأهيل.

حث مرضى الإدمان بالمناطق المطورة على التقدم للعلاج المجانى الذى يقدمه الصندوق فى عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة.

اختيار 250 كادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق.

افتتاح 5 عيادات تابعة للخط الساخن "16023" لاستقبال طالبى الخدمات العلاجية، بالمناطق المطورة.

قدمت العيادات 8238 خدمة علاجية لطالبى خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان بهذه المناطق المطورة " مرضى جدد، ومتابعة " مجانًا وفى سرية تامة.

أكثر من 80% ممن تقدموا للعلاج تعرفوا على الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية بما يشير للتأثير الإيجابى لهذا الأسلوب من التواصل المباشر.

توفير خدمة إجراء التحاليل عن الأمراض الفيروسية المصاحبة للإدمان "الالتهاب الكبدى C,B، فيروس نقص المناعة المكتسب HIV/ AIDS "

تمثلت أبرز دوافع تعاطى المخدرات فى ضغط الرفاق وأصدقاء السوء بنسبة 67.6%، وهو ما يشير إلى أهمية ودلالة التدخلات المعتمدة على الدليل العلمى التى ينفذها صندوق مكافحة الإدمان بين قاطنى هذه المناطق.

أكثر من 50% من مرضى الإدمان بهذه المناطق يعانون من مشكلات أسرية حادة وهو ما عزز توجه وزارة التضامن الاجتماعى بإضافة المتعافين من الإدمان ضمن الفئات المستهدفة من برنامج مودة الذى تنفذه الوزارة للحفاظ على كيان الأسرة.

تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وسلسلة من ورش الحكى والأنشطة الفنية بمشاركة ما يقرب من (9000) طفل

تنفيذ برنامج "اختار حياتك" للوقاية من المخدرات بالمدارس المتواجدة بالمناطق المستهدفة؛ والتى استفاد منها 3 آلاف طالب وطالبة،

تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات