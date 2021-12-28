شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تستجيب لمناشدة مواطن يعانى من السمنة المفرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي القائم بأعمال وزيرة الصحة استجابا لمناشدة المواطن محمود أبو الفتوح، الذي يعاني من السمنة المفرطة.

وأوضح موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» أن الاستجابة جاءت بشكل فوري بعد طرح المناشدة عبر برنامج «على مسؤوليتي» لعلاج أبو الفتوح في معهد ناصر.

وكان أحمد أبو الفتوح، أحد شباب المراشدة بمحافظة قنا، قد ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج شقيقه من السمنة المفرطة.

وأوضح أحمد أبو الفتوح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في تقرير تلفزيوني من قنا، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن شقيقه يعاني من السمنة المفرطة منذ 5 سنوات.

وأردف أن المرض الذي يعاني منه شقيقه محمود أبو الفتوح صاحب الـ18 عاما، يستدعي إجراء عملية جراحية لكنه لم يجد أي مساعدة لإجراء العملية التي التي يتطلبها المرض.