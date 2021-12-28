محمد الخياط: الطاقة المتجددة شريك أساسي في التنمية الأساسية والمستدامة

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهدف من مشروعات الطاقة المتجددة، هو توليد الكهرباء، وإجمالي الطاقات المولدة من الطاقة النظيفة في مصر تجاوزت 6000 ميجا وات، منها 50% من المياه، والـ50% المتبقية من طاقتي الشمس والرياح.

أضاف الخياط، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية شهد استثمارات أجنبية كبيرة جدا تجاوزت 2 مليار دولار، ووفر 10 آلاف فرصة عمل، وذلك بعد نجاح الحكومة المصرية في إبرام العديد من التعاقدات مع تحالفات دولية كبيرة وبأسعار تنافسية، لتكون الطاقة المتجددة شريك أساسي في التنمية الأساسية والمستدامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة المصرية تتجه نحو الطاقة النظيفة بقوة، مثل الطاقات المولدة من الشمس والرياح والمياه والهيدروجين الأخضر، للوصول إلى 10 آلاف ميجا وات من القدرات الكهربائية المختلفة، مردفا: "هذه الطاقة النظيفة سيعتمد عليها قطاع النقل في مصر، مثل القطار السريع وكل ذلك يزيد من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة وكذلك التنافسية".

وأكمل: "الطاقة الكهربائية النظيفة وصلت في مصر إلى 25% والخطة المصرية في هذا الشأن تتسم بالمرونة وتتفاعل مع المتغيرات وحجم الطلب على الطاقة الكهربائية"، مشيرا إلى نجاح الدولة في مواجهة تحدي انقطاع الكهرباء خلال شهور وتوفير فائض به، بعد الانقطاعات التي كانت تشهدها مصر في 2013.