شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 350 مليون جنيه.. 30 معلومة حول محطة محولات إسنا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم كبير تقدمه الدولة المصرية لقطاع الكهرباء فى الصعيد، حيث يرصد ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لحطة محولات إسنا الجديدة، والتى تعتبر أكبر وأضخم مشروع قومى فى مجال الطاقة والكهرباء، وذلك بعد قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاحها أمس الإثنين، ونقدم 30 معلومة حول محطة إسنا.

1. محطة محولات إسنا تقع فى منطقة الشيخ أحود بمدينة إسنا

2. المحطة تم تجهيزها خلال الشهور الماضية وتشغيلها تجريبياً بطاقة 220/66

3. بلغت تكلف المحطة الإجمالية حوالي 350 مليون جنيه

4. المحطة الجديدة واحدة من أكبر محطات الكهرباء بالأقصر وتوفر الطاقة اللازمة لمشروعات الاستثمار والتنمية بالمحافظة

5. محطة محولات إسنا أقيمت بجهد 220 على 66 على 11 ك ف محطة نقل

6. المحطة تربط بين محطة محولات سلوا ومحطة الأقصر جهد 220

7. يتم الإستفادة من المحطة حيث أن بها محولين جهد 220 على 66 بقدرة 2 فى 125 ميجا ف أ

8. المحطة تغذى محطة محولات إسنا الجديدة جهد 66 على 11 ك ف

9. المحطة تغذى محطة محولات ارمنت جهد 66 على 11 ك ف

10. المحطة تغذى محطة محولات السباعية جهد 66 على 11 ك ف

11. المحطة تغذى محطة محولات الحميدات والعديسات بجهد 66 على 11 ك ف

12. المحطة الجديدة مسئولة عن تغذية أرمنت وإسنا والحميدات والعديسات بالكهرباء

13. المحطة تربط محطة محاولات السباعية بمحافظة أسوان

14. استغرقت أعمال تنفيذ محطة محولات إسنا للكهرباء بالشيخ أحود نحو 14 شهراً

15. بلغت تكلفة إنشاءات المحطة 107 ملايين جنيه وبلغت تكلفة خطوط الربط علي المحطة حوالى 243 مليون جنيه

16. بلغ إجمالي التكلفة 350 مليون جنيه للمحطة بأكملها

17. المحطة الجديدة بمدينة إسنا تعتبر واحدة من أكبر محولات الكهرباء العملاقة بمدينة إسنا

18. المحطة أقيمت على مساحة 15 فدان وتم التعاقد عليها في 3 نوفمبر عام 2014

19. تم استلام الموقع للمحطة للبدء في التنفيذ في 9 فبراير 2015

20. تم إنهاء التعاقد للمحطة في 8 إبريل 2016

21. شهدت المحطة إدخال الجهد الأول عليها في 21 مايو 2017

22. استغرقت أعمال تنفيذ المحطة نحو 14 شهرًا بإجمالي التكلفة 350 مليون جنيه

23. بلغ عدد العمالة في المشروع 2000 مهندس وفني وعامل بإسنا

24. محطة محولات إسنا تضم حوش مفاتيح جهد 220 ك.ف ومبنى صالة مفاتيح جهد 66 ك.ف

25. المحطة تضم مبنى صالة مفاتيح جهد 11 ك.ف وغرفة التحكم في المعدات

26. توجد بالمحطة 2 غرفة منظومة أطفاء حريق وتشمل عدد 13 خلية تشمل الخلايا المستقبلية

27. توجد بالمحطة جهد 66 ك.ف بإجمالي عدد 21 خلية تشمل الخلايا المستقبلية

280. يوجد بالمحطة محولات جهد 11 ك.ف بإجمالي عدد 16 خلية خروج

29. تضم المحطة مكثفات تحسين القدرة وتشمل عدد 2 مكثف سعة 5.4 ميجا فاز والمحولات المساعدة وعددها 2 محول سعة 300 ك.ف.أ

30. المحافظ نقل شكر أبناء الأقصر للرئيس على افتتاح المحطة الأكبر فى إسنا





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التجهيزات-داخل-المحطة-باسنا



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العاملين-فى-المشروع-بلغ-2000-مهندس-وفنى-بالاقصر



المبنى-الداخلى-للمحطة-باسنا



المحطة-استغرق-إنشاؤها-14-شهراً



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