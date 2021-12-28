شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات استخراج رخصة دراجة بخارية للسير على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد مستندات لكى يتم من خلاها استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية، مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها ومنها : - تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج - إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه - إجراء اختبار عملى على القيادة - إصدار الرخصة لمقدم الطلب - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة - إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور - الحد الأدنى للسن 18 سنة -إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب -صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل -إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر -تجهيز 4 صور شمسية -المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى -نموذج الاختبار الشفوى -نموذج الاختبار العملى -تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات