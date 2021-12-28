شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الإعدادية.. التعليم توضح أليات توزيع درجات امتحان التيرم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المديريات التعليمية من وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث التزمت اللجان الفنية بمواصفات الاختبارات والورقة الامتحانية، فى المواد الدراسية الأساسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مجموع درجات الطالب فى امتحانات الفصل الدراسي الأول يضاف لدرجات اختبار نهاية العام، موضحة أن درجات الترم الأول 140 درجة و140 للترم الثانى حيث يحسب المجموع الكلى والنهاية العظى لدرجات الشهادة الاعدادية من 280 درجة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت انتهاء تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوى العام، مشيرة إلى أنه تم السماح للطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية سواء كاملة أو قسط واحد بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، بعد متابعة تسديد الرسوم بمكاتب البريد على أن يلتزم الطالب بسداد القسط الثاني مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتابعت الوزارة، أنه تم التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فورى للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة، موضحة أنه تم انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة لتحصيل رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى.