شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة..تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا بالمحافظات بتكلفة 1.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار 24 ساعة، هي سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير التعليم العالي يقرر إغلاق كيان وهمي بدمياط لمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص

التنمية المحلية: تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا بالمحافظات بتكلفة 1.6 مليار جنيه

التعليم العالى: تعديل قانون تنظيم الجامعات ينطبق على الدرجات الثلاث بالمعاش

الصحة: 83.3% نسبة المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

محافظ القاهرة ومساعد أول رئيس الوزراء يتفقدان أعمال تطوير حدائق الفسطاط.. صور

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وأمطار بالسواحل والقاهرة والصغرى 11 درجة وزير الكهرباء: سنشهد مشروعات عملاقة أخرى مثل محطة بنبان في القريب العاجل تعرف على برامج التوعية بأضرار المخدرات فى قرى "حياة كريمة" خلال عام 2021

الرى: جهود جبارة ومشروعات كبرى تنفذها الدولة بالصعيد لتوفير حياة كريمة للمواطنين

الصحة: فحص 4.4 مليون سيدة بالصعيد للكشف المبكر عن أورام الثدى