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أخبار 24 ساعة..تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا بالمحافظات بتكلفة 1.6 مليار جنيه

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القاهرة - سامية سيد - أخبار 24 ساعة، هي سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

وزير التعليم العالي يقرر إغلاق كيان وهمي بدمياط لمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص

التنمية المحلية: تطوير ورفع كفاءة 150 مجزرا بالمحافظات بتكلفة 1.6 مليار جنيه

التعليم العالى: تعديل قانون تنظيم الجامعات ينطبق على الدرجات الثلاث بالمعاش

الصحة: 83.3% نسبة المتعافين من بمستشفيات العزل بالجمهورية

محافظ القاهرة ومساعد أول رئيس الوزراء يتفقدان أعمال تطوير حدائق الفسطاط.. صور

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة وأمطار بالسواحل والقاهرة والصغرى 11 درجة

 

وزير الكهرباء: سنشهد مشروعات عملاقة أخرى مثل محطة بنبان في القريب العاجل

تعرف على برامج التوعية بأضرار المخدرات فى قرى "حياة كريمة" خلال عام 2021

 

الرى: جهود جبارة ومشروعات كبرى تنفذها الدولة بالصعيد لتوفير حياة كريمة للمواطنين

الصحة: فحص 4.4 مليون سيدة بالصعيد للكشف المبكر عن أورام الثدى

 

وزير الكهرباء: سنشهد مشروعات عملاقة أخرى مثل محطة بنبان في القريب العاجل

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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