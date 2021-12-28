"وائل" يطلب فسخ عقد زواجه: "هتموت وترمي نفسها من البلكونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "وائل. ج" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته مبرر طلبه "مراتي كل ما تزعل تحاول الانتحار.. هتموت وترمي نفسها من البلكونة".

يقول "وائل" 32 سنة، موظف ببنك: تزوجت منذ عام من "سمر. أ" 28 عام، وكانت حياتنا تسير في هدوء حتى بدأت الخلافات تدب بيننا بسبب تصرفاتها الغريبة "طول اليوم تتكلم في التليفون".

تابع الزوج: أعاني من اللامبالاة التي تتمتع بها زوجتي، وعدم الاهتمام بمتطلبات منزلها وزوجها "مراتي معيشاني على الأكل الدليفري والشقة مش نضيفة طول الوقت"، حتى حينما أطلب منها غسل ملابسي تقول "اغسلها أنت دي هدومك"، كما أنها تترك بقايا الطعام بالأسبوع في المنزل حتى نشم رائحة كريهة داخل الشقة.

يواصل: حينما طالبت زوجتي بتغيير طريقتها في المعاملة غضبت وحاولت الانتحار لكن تم إنقاذها ونقلها لإحدى المستشفيات وعادت إلى المنزل، وبعد أيام من العودة للمنزل، سألتها "عايزة تاكلي إيه النهاردة" ففوجئت بغضبها "انت بتعايرني عشان مش بعرف أطبخ" حتى حاولت الانتحار مجددًا داخل غرفتها، وتم نقلها ثانية إلى المستشفى، وظن أهلها بمحاولتي قتلها.

يضيف الزوج: عائلة زوجتي قامة بإبلاغ قوات الشرطة ظنًا منهم باعتدائي عليها، وتم القبض عليّ، ولحسن الحظ قامت زوجتي بمهاتفة صديقتها وأخبرتها أنها ستنتحر، حتى أن شهادة صديقتها هي التي أنقذتني من ضياع مستقبلي.

يختتم: عندما تحسنت صحة زوجتي وخرجت من المستشفى لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد زواج حمل رقم 2160 لسنة 2021 ولاتزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.