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اليوم.. محاكمة متهمي "كفن عين شمس" في قضية النصب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح مستأنف عين شمس، برئاسة المستشار محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، جلسة نصب جديدة برقم 15947، والمتهم فيها 5 متهمين محبوسين في القضية الشهيرة المعروفة إعلاميًا بواقعة تقديم الكفن بعين شمس.

والمتهمون في القضية، هم: منى نصر الدين فرغلي، وصباح أحمد عليوة، وأحمد أنور السيد، ورجب أحمد حسين، ومحمد أحمد.

ونظرت نفس الدائرة حكم نهائي بقبول الاستئناف وتخفيف الحكم من 3 سنوات لعامين مع الشغل وإلزام المصاريف الإدارية لـ 3 من متهمي واقعة تقديم الكفن بعين شمس، في اتهامهم بقضية نصب على بعض المواطنين، واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية بالقضية رقم 9945 استئناف 12936 لسنه 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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