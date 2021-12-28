بعد تداول الفيديو.. ضبط المتهم بسحل طفلتين وسيدة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بسحل طفلتين وسيدة بمدينة حلوان.

وكان فيديو تم رصده على صفحات التواصل الاجتماعي، أوضح قيام أحد قائدي الدراجات البخارية بخطف هاتف محمول من فتاتين حال سيرهما بمنطقة العزبة البحرية - دائرة القسم.

وأثناء محاولة الفتاتان اللحاق به وإيقافه قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

وأمكن من خلال المقطع سالف البيان تحديد المجني عليهما كلاً من: " ألاء. م. ع" 14 عامًا طالبة ومقيمة العزبة البحرية- حلوان ( مصابة بسحجات بالركبة)، و"سما. م. ع" 12 عامًا طالبة ومقيمة بذات العنوان "دون إصابات"، و"بشرى. س. ع" 59 سنة -ربة منزل.

وبسؤال والدهما المدعو" محمد. ع. م" حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بذات العنوان، أيد وأكد ما جاء بالفحص.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبفحص الكاميرات أمكن من خلال خط سير الهروب تحديد هوية المتهم "أحمد. إ. ا" 18 عامًا عاطل، ومقيم عزبة خليل – المعصرة.

وأمكن ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله سيء النية "حسنى. ي. ح" 19 عامًا سائق ومقيم عزبة خليل – المعصرة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم في الواقعة.