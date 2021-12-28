الزراعة: استقبال 120 ألف طن تقاوي البطاطس خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، إن أخر موعد لقبول أوراق أو طلبات استيراد تقاوي محصول البطاطس كان بتاريخ 10 ديسمبر، مؤكدًا أن أي طلبات بعد هذا الموعد لن ينظر إليها.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، في تصريح لمصراوي، إن إجمالي الشحنات التي وصلت موانئ مصر خلال شهر بلغت 120 ألف طن تقاوي، مشيرًا إلى أنه تم رفض ما يقرب من ألف طن حتى الآن غير مطابقين للمواصفات.

وأكدت الدكتورة نجلاء بلال مدير مشروع مكافحة العفن البني، أنه حتى الآن تم فحص ما يقرب من 113 ألف و399 طن خالين من مرض العفن الهبابي والبني، موضحة أن محصول البطاطس يعد الثاني تصديرًا عقب محصول الموالح.

وأوضحت أنه تم إنشاء تطبيق بالمؤشرات الرقمية بموقع المشروع، وتعمل على مقارنة الكمية المحصودة من الحقل بالكمية المفحوصة، حيث تتابع كل شركة مستوردة حجم استيرادها دون الذهاب للمشروع.

يذكر أن المساحة المنزرعة من محصول البطاطس العام الماضي بلغت 380 ألف فدان، حيث يزرع 3 عروات هي العروة النيلية التي تزرع في أواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتي تزرع في أكتوبر ونوفمبر.