​​الزراعة: الرئيس السيسي وجّه بتوصيل المياه لزراعة منطقة 4 بتوشكى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن 70% من أراضي مشروع توشكى تضم فرصًا واعدة للاستصلاح، موضحًا أن مناطق 1-2-3 قاربت على الانتهاء، بينما منطقة 4 لم تصل لها المياه بعد بسبب طبيعة الأرض الصخرية التي تصل مساحتها لـ380 ألف فدان.

وأضاف "الشحات" لمصراوي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بتوصيل المياه لزراعة هذه المنطقة وتم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشق قناة المياه والتخلص من الجدار الصخري، مشيرًا إلى أن الأرض مبشرة بالزراعة حيث من المتوقع الانتهاء من استصلاحها وبدء زراعتها في 2023/ 2024.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الزراعية، أن المستهدف من المشروع زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة حاليًا تبلغ حوالي 200 ألف فدان بمحصول القمح، وزراعة 39 ألف فدان بالنخيل.

وتابع: "المشروع يعد فرصة ذهبية لمحافظة أسوان لنقل البضائع والمحاصيل الزراعية"، لافتًا إلى أن زراعة 1.2 مليون نخلة حتى الآن، وسيتم استكمال المستهدف بزراعة 2.3 مليون نخلة في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه المنطقة جاذبة للاستثمار، مضيفًا أن المرحلة الأولى من المشروع حوالي 500 ألف فدان تم استصلاحها.

​