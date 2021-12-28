شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: نهتم بحقوق الموظف ومستحقاته.. وهذه مستجدات العامل المنتحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار مدحت الغمراوى، وكيل وزارة القوى العاملة بالقاهرة، إن من حق أى عامل أن يتقدم بشكوى ضد جهة العمل التى يعمل بها، بمكتب العمل التابع له جهة العمل، وتعمل الوزارة على الفصل فى النزاع بين العامل وصاحب العمل.

أضاف الغمراوى، فى مداخلة عبر زووم، لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة dmc، أن وزارة القوى العاملة تهتم دائما بحقوق الموظفين ومستحقاتهم لدى أصحاب الأعمال، كما تتدخل فى شأن الأرباح السنوية والإجازات الخاصة بالعمال وأجورهم.

وتعليقا على واقعة انتحار موظف فى التجمع، قال: "هذا شأن خاص بالنيابة العامة، والتحقيقات ما زالت جارية، فيما تتولى وزارة القوى العاملة الشق الفنى، أى العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل".

وتابع بالقول: "ليس مهمتنا إثبات واقعة الانتحار من عدمه أو ملابساتها، ولكن ما يهمنا هو ملف خدمة العامل، وهذا العامل كان مؤمن عليه وذات ملف ناصح البياض، ولم يحول إلى الشئون القانونية من قبل، وتم التوجيه بالوقوف على مستحقاته ".

وأشار إلى التفتيش المستمر على المنشآت لضبط مخالفات أصحاب الأعمال تجاه الموظفين، مبينا: "نسعى للحفاظ على علاقة توازنيه بين العامل وصاحب العمل وفقًا للقانون، واعند اكتشاف مخالفة لدى صاحب العمل يتم فرض عقوبات عليه.