شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق: مجمع بنبان يزيد من جودة منتج الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق، إن استضافة مصر "كوب 27" في العام المقبل، يدل على أنها لا تعمل في منأى عن العالم، بل إنها سباقة في الكثير من المشروعات التي تحافظ على البيئة مؤكدًا أن مجمع بنبان يزيد من جودة منتج الكهرباء واستمراريته على المستوى العام: "كل نشاط في مصر تساهم الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية به بنسبة 12%، وهو ما يسهل علينا بيع منتجاتنا خارج الجمهورية".

وأضاف السبكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، أن هذه النسبة ستزيد لتصل إلى 42% في عام 2035م، وهو ما يمثل قدرة تنافسية لتصدير أي منتج مصري، لافتًا إلى أن الدولة المصرية خصصت أكثر من 7 آلاف كم مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، لم يعمل منها إلا مساحة ضئيلة للغاية، وبالتالي فإن مجمع بنبان خطوة صغيرة في مشوار طويل.

وتابع رئيس هيئة الطاقة المتجددة السابق: "لدينا منطقتين واعدتين للرياح في مصر، نحن نتحدث عن طاقات متجددة من الرياح والشمس تقدر بنحو 90 ألف ميجا وات بما يوازي 3 أضعاف الحمل الأقصى الحالي في مصر، وسنواصل الاعتماد على الوقود الأحفوري بخطوات انتقالية، حتى يمكننا استخدام الطاقات المتجددة على مدار ساعات اليوم".