شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين ومحافظ الغربية يفتتحان قاعات تدريب واحتفالات بالنقابة الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس هانى ضاحى النقيب العام لمهندسى مصر، قاعات التدريب وقاعة الاحتفالات بنقابة المهندسين بمحافظة الغربية، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ودكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس عادل توفيق رئيس نقابة مهندسى الغربية.

وقد اشاد النقيب بالجهد المبذول لتطوير نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، لافتا إلى أن النقابات الفرعية تشهد حراك خلال الشهور الماضية مابين تطوير وتجديد لمقراتها أو بناء مشروعات إسكان أو نوادى جديدة ببعض المحافظات.

وأضاف ضاحى خلال كلمته أن المهندسين يقودون قاطرة التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن البلاد شهدت خلال السنوات السبعة الأخيرة نهضة غير مسبوقة وطفرة شملت جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات تنموية لم تشهد مثيلا لها على مدى 50 عاما وقال" مهندسو مصر هم العمود الفقرى لكل مشروعات التنمية، فى مجالات الطاقة والعمران، والإسكان والمرافق، والطرق، والبنية التحتية والموانئ، وتطوير القرى والتحول الرقمى لكافة أنظمة العمل بالدولة".

وقدم " ضاحى " التحية لجموع مهندسى مصر بناة الجمهورية الجديدة مشيرا إلى أن عطاء المهندسين يتواصل جيلا بعد جيل، مؤكدا أن العطاء والعمل لا يتنهى عند سن المعاش ولكنه يمتد طوال عمر المهندس، مشيدا بعطاء شيوخ مهنة الهندسة، الذين لا يتوقف عطائهم.

وقدم نقيب المهندسين التهنئة للإخوة الأقباط وجموع الشعب بالسنة الميلادية الجديدة.

كما شهد نقيب المهندسين ومحافظ الغربية احتفالية نقابة المهندسين الفرعية بالغربية بيوم الوفاء والذى تم خلاله تكريم مهندسو المعاشات بالمحافظة.

وأعرب ضاحى عن سعادته بتكريم شيوخ المهنة واساتذتها، مشيرا إلى أن العمل فى المجال الهندسى لا يرتبط بعمر بل أنه ممتد طالما المهندس لازال قادرا على العطاء ليستفيد من خبراته الأجيال المتعاقبة من شباب المهندسين.

وفى كلمته خلال الاحتفالية، وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الشكر لمجلس نقابة المهندسين على دعوته للمشاركة فى يوم الوفاء للمهندسين، مشيرًا إلى الدور الحيوى الذى يلعبه المهندسون فى بناء الجمهورية الجديدة التى وضع قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستهدف تحقيق نهضة مصرية شاملة والإسراع من خطواتها لنقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة هى أحد اضخم وأعظم مشروعات التنمية لأنها تمثل الحل الأمثل لأغلب التحديات التى تواجهها الدولة المصرية والتى صنفت عالميا كأكثر الممارسات استدامة على مستوى العالم، حيث يتم تنفيذ 749 مشروعا فى حياة كريمة بمحافظة الغربية يشارك فيها المهندسين ويشكلوا طفرة حقيقية داخل الغربية.























