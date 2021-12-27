شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين تصديق الكيان الصهيونى على بناء 7300 وحدة استيطانية بالجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تصديق الكيان الصهيونى على بناء 7300 وحدة استيطانية جديدة بهضبة الجولان المحتلة على مدى خمس سنوات، خلال اجتماعها بالأمس على أراضى مستوطنة "مافو ماحاة" فى الجولان السورى المحتل، وذلك ضمن مخطط صهيونى لمضاعفة أعداد المستوطنين بالجولان المحتل خلال السنوات القادمة.

وشدد المرصد على أن اغتصاب الأراضى العربية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى تحت الشعارات المزيفة بالتوسع فى بناء المستوطنات هو انتهاك صارخ للقانون الدولى الذى يعتبر الجولان أرضا سورية محتلة عام 1967، وأن تلك المخططات لا تقل خطورة عن تصاعد نطاق الاستيطان الصهيونى بالأراضى الفلسطينية المحتلة.

وطالب المرصد المجتمع الدولى بالتصدى لهذه الانتهاكات الصهيونية، والضغط على الكيان الصهيونى للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية والتى تطلق على تلك الأراضى اسم "الجولان السورى المحتل".