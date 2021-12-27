شكرا لقرائتكم خبر عن حاصل على جائزة جنيف للاختراعات: الريبوت "كيرا" يساعد في التعامل مع مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود الكومى حاصل على جائزة جنيف للاختراعات، إن اختراعه ريبوت طبيا "كيرا"، يمثل أهمية كبرى للقطاع الطبي، موضحا أن سبب اختراعه لريبوت طبى هو عمل شيء يفيد البشرية ويخدمها في نقطة معينة.

وأضاف الحاصل على جائزة جنيف للاختراعات، في تصريحات لبرنامج عصر الشباب، المذاع على قناة إكسترا نيوز: ريبوت كيرا ظهر مع بداية جائحة كورونا، حيث كان لدينا مشكلة كبيرة، فهناك عدد ثابت من الكادر الطبي، في حين أن الحالات تتزايد، فهناك فجوة كبيرة، فما يحل هذه المشكلة هو الريبوت، إذ يقدم المساعدات الطبية.

وتابع الحاصل على جائزة جنيف للاختراعات، أن الفكرة كانت أن هناك ريبوت يقوم بعمل 90 % من ما يقوم به الفريق الطبي مع مرضى كورونا وبالتالي يتم مساعدة الفريق الطبي في التعامل مع مرضى فيروس كورونا.