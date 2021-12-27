شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تمنع زيارة المدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالكنيسة الأرثوذكسية بالقاهرة، أن إدارة المدافن بالكنيسة تمنع الزيارة للمدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد.

وأوضحت البطريركية أن ذلك يأتى منعا للتجمعات والزحام، حرصا على سلامة أبنائها، وتلزم المسؤلين عن المدافن بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.



بيان البطريركية

وفى سياق متصل، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن تغطية احتفالات عيد الميلاد المجيد هذا العام ستكون قاصرة على التليفزيون المصرى فقط نظرا لظروف تفشى فيروس كورونا.

وجاء فى بيان الكنيسة الأرثوذكسية أنها تهنئ الجميع بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مع التمنيات بأن تأتي الأعوام والأعياد المقبلة وقد أنعم الله على العالم بانقضاء جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت، أنه فى ظل الظروف الحالية وتفشي الفيروس، ما يفرض علينا قيودًا عديدة تعلمونها جميعًا، يعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لأي من المناسبات الكنسية المتعلقة بعيد الميلاد المجيد.

وسيتولى التليفزيون المصري بث قداس العيد مساء يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس على شاشتها أن تنضم على تردد التليفزيون المصري.