شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف يعتمد إيفاد 9 أئمة وقراء جدد خلال شهر رمضان خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين، إيفاد 9 موفدين جدد لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1443هـ، وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان القادم ( 28 ) موفدًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الموفدين الجدد هم:

1. إبراهيم سيد أحمد أحمد الرخاوى - الغربية - إمامًا وقارئًا - ألمانيا.

2. محمد السيد أبو هاشم أحمد مكى - الإسماعيلية - إمامًا وقارئًا - ألمانيا.

3. حسن شعبان سيد أبو بكر - الفيوم - إمامًا - ألمانيا.

4. محمد حسن عبد العظيم حسن - القاهرة - إمامًا - ألمانيا.

5. على مصطفى عبد الهادى محمد - المنيا - إمامًا - المجر.

6. ربيع أحمد أحمد عثمان - بني سويف - قارئا - فنزويلا.

7. محمود حمدان محمد غلاب - الغربية - قارئا - ألمانيا.

8. طه إبراهيم عبد الحميد محمد محجوب - المنيا - قارئا - فرنسا - دعوة خاصة.

9. محمد مصطفى محمد علي علي - الدقهلية - قارئا - سنغافورة - دعوة خاصة.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من خريجي كلية اللغات والترجمة ، واقسام اللغات الأجنبية بالكليات الأزهرية للإيفاد الدائم (لغات) لعام 2022م، وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه يجب أن تتوفر فى المتقدم الشروط التالية :

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن 3 سنوات عند تاريخ نشر هذا الإعلان .

3- أن يكون حاصلاً فى تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2020 ـ 2021م .

5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى: ( الـقــرآن الكـريم كاملاً – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة ـ اللغة الأجنبية المتخصص فيها ).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م .

10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية .

12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .