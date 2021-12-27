وزير الشباب: حققنا استثمارات بـ1.6 مليار جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر للجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، على تعاونها مع الوزارة، من خلال إلقاء النواب الضوء على المشكلات التي تواجه الشباب، وهو ما يساعد الوزارة في سرعة حلها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات النواب في دوائرهم الانتخابية.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة شريك في النجاحات التي حققتها الوزارة، من خلال متابعتها المستمرة لمشكلات الشباب، مؤكدًا أنه قام بإرساء فريق عمل بالوزارة قائم على التعاون والسير في اتجاه واحد مع اللجنة، قائلا: "اللجنة والنواب ساعدونا في رؤية ما لا تشاهده الوزارة ويقومون بدور كبير معنا".

وعلق وزير الشباب، على طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان بشأن تأثير الملاعب الخماسية على الرياضة، إن الوزارة وضعت مشروع قومي لتنجيل الملاعب وتم الانتهاء من تنجيل 3200 ملعب، من إجمالي 4700.

وأشار إلى أن معظم مراكز الشباب لا يتوافر بها سوى مساحات أراض تتوافق مع إنشاء الملاعب الخماسية، إذا كانت المساحة أكبر يتم التعامل معه بنفس الحجم الموجود ولا يتم تحويلها إلى خماسية، مؤكدًا أن خطة الوزارة تقوم على إعطاء مراكز الشباب شكل حضاري، وثقافي من خلال إنشاء ملاعب ومبنى على حساب المساحة.

وأكد الوزير، أن مراكز الشباب، تحظى باهتمام أكبر من الدولة حيث تدعم الوزارة ما يقرب من 5 آلاف مركز على مستوي الجمهورية، كما تدعم أيضا عدد كبير من الأندية الشعبية.

وفي رده على سؤال حول دور الوزارة في الاهتمام بالنشء ومدى تنسيقها مع وزارة التربية والتعليم بذلك الشأن، أكد وزير الشباب أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتنمية التنشئة الاجتماعية للنشء، وذلك من خلال التنسيق مع لجنة متخصصة في أصول التربية، وأكدت اللجنة على أهمية مراكز الشباب، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة ودور العبادة في تشكيل شخصية النشء.

وأشار إلى أن الوزارة لها دور في تأسيس الاتحاد الرياضي المدرسي برئاسة وزير التربية والتعليم، ودورها الكبير في دوري المدارس، إلى جانب عدد كبير من المشروعات الأخرى.

واكد وزير الشباب، أن الوزارة لا تهتم بكرة القدم فقط، ولكنها تقيم ملاعب متعددة الأغراض من أجل ممارسة باقي الألعاب، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في تحقيق استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام الـbot، بلغت ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه.