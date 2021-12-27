"جثة داخل فندق شهير وحرق كاميرات شركة الموظف المنتحر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

بكفالة مالية.. إخلاء سبيل صديق ضحية سباق السيارات في أكتوبر

تواصل النيابة العامة بأكتوبر، التحقيقات حول مصرع شاب أثناء مشاركته في سباق سيارات بطريق الواحات، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل صديق المتوفى بكفالة مالية.

استمرار التحقيق في حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر في التجمع الخامس

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة حرق كاميرات المراقبة في الشركة التي كان يعمل بها موظف أقدم على الانتحار بسبب ضغوط العمل بالتجمع الخامس.

السجن المشدد من 15 لـ 7 سنوات لـ 12 متهما بقضية "خلية هشام عشماوي"

قضت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الاثنين، بمعاقبة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية هشام عشماوي"، وشمل الحكم بالمشدد 15 سنة لمتهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين آخرين، ومعاقبة، 6 متهمين بالمشدد 7 سنوات، والسجن 7 سنوات لحدث عمره أكبر من 15 سنة، وإيداع حدث أخر بأحد مؤسسات دور الرعاية.

بعد 3 أيام من الوفاة.. العثور على جثة طبيبة داخل فندق بوسط القاهرة

أمرت نيابة قصر النيل بتشريح جثة طبيبة عثر على جثتها داخل غرفة فندق بشارع طلعت حرب، لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

بلاغ بالخطف يقود الأمن لكشف تشكيل عصابي للإتجار بالآثار في الشرقية

قاد بلاغ بخطف سائق إلى كشف تشكيل عصابي للاتجار بالآثار في الشرقية، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين.

تشاجر انتهى بجثة.. تفاصيل العثور على جثة سيدة مشنوقة بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب الطب الشرعي؛ لبيان سبب وفاة ربه منزل عُثر على جثتها مشنوقة داخل شقتها في منطقة البدرشين بالجيزة.

جثة داخل فندق شهير.. العثور على طبيبة متوفاة "في ظروف غامضة" بوسط البلد

تُكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طبيبة داخل غرفة فندق في منطقة قصر النيل في ظروف غامضة.