بكفالة مالية.. إخلاء سبيل صديق ضحية سباق السيارات في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بأكتوبر، التحقيقات حول مصرع شاب أثناء مشاركته في سباق سيارات بطريق الواحات، وأمرت النيابة بإخلاء سبيل صديق المتوفى بكفالة مالية.

البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفي بمنحنى وصلة دهشور بطريق الواحات بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب متوفي إثر انقلاب سيارته واصطدامها بسيارة نقل بالطريق المشار إليه، وتوقف سائق السيارة النقل وإبلاغه عن الحادث.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي كان في سباق سرعة سيارات بينه وبين أحد أصدقائه والذي لاذ بالفرار بسيارته من مكان الحادث عقب رؤيته لانقلاب سيارة صديقه المتوفي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على سائق السيارة النقل "المبلغ"، والذي أفاد خلال التحقيقات أنه كان يسير بالطريق المشار إليه وخلال ذلك تفاجأ باصطدام سيارة ملاكي بسيارته النقل من الخلف وأنه توقف وقام بإبلاغ غرفة النجدة.