تأجيل محاكمة أيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف الإعلاميين لـ 26 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، محاكمة الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بتهمة سب وقذف إعلاميين، لجلسة 26 يناير للاستماع لمرافعة الدفاع.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، "بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "أيمن منصور أحمد ندا"، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه بتاريخ25/3/2021 بدائرة قسم القاهرة الجديدة نشر في علانية وبسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبارًا كاذبة هي أن الإعلام المصري فاقد الكرامة مختلف للأحداث مضيق مساحة الحرية مكممًا أفواه المعارضين على خلاف الحقيقة وكان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه سب إحدى الهيئات المستقلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة بأن نعته بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة سب إحدى الهيئات المستقلة الهيئة الوطنية للصحافة علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببندي الاتهام السابقين والمتاح للكافة بأن وجه لها الألفاظ المبينة ببند الاتهام الثاني والتي نالت من قدرها وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات

قذف المجني عليه کرم كامل إبراهيم المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 2020 علنا بطريق النشر بأن أسند لهم الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الوقائع المبينة بالأوراق والتي لو صحت لأوجب البعض منها احتقاره عند أهل موطنه وأوجب البعض الآخر منها معاقبته قانونا وقد تضمن بعضها طعنا في عرضه وكان ذلك كله بسبب أدائه لذلك التكليف على النحو المبين بالتحقيقات.