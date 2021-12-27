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رياضة النواب: وزير الشباب تقدم بتعديلات قانون الرياضة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب تقدم بتعديلات على "قانون " للبرلمان والذي يعد بمثابة الإنجاز الكبير لحل مشكلات الرياضة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، المتعلقة بمطالب عدد من مراكز الشباب، وأكد رئيس اللجنة أن وزارة الشباب، واللجنة يتحركون في طريق واحد، من أجل مصلحة الشباب، والرياضة المصرية.

ووصف رئيس اللجنة، تعاون الدكتور أشرف صبحي، بـ"المثمر"، معبرًا عن تطلعه لاستمرار ذلك التعاون حتى تتحقق كل الأهداف المنشودة، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى أن يكون القانون معبرا عن آمال وتطلعات الرياضة المصرية، من خلال وضع القانون الأمثل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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